"هيئة الاتصالات" تدعو العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات تأسيس وتقديم خدمات الاتصالات في العقارات

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، العموم، إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة "تنظيمات تأسيس وتقديم خدمات الاتصالات في العقارات"، التي تختص بتنظيم الإجراءات، وتحديد مسؤوليات مطوّري الأراضي والمنشآت ومقدّمي خدمات الاتصالات.
وتهدف الوثيقة إلى تقديم خدمات الاتصالات في العقارات بجودة عالية وضمان استمراريتها، وتعزيز المنافسة لتوفير مستويات عالية من الأداء والخيارات للمستخدمين، ووضع معايير لتنفيذ أعمال البنية التحتية لخفض الأعمال المدنية والحد من آثارها البيئية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وتتضمن الوثيقة الاشتراطات الواجب اتباعها من قِبل المطوّرين لتأسيس وتقديم خدمات الاتصالات في العقارات التابعة لهم، حيث تطبّق أحكام هذه الوثيقة على مقدّمي الخدمة الحاصلين على الترخيص الموحّد ذي البنية التحتية، أو ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة، أو ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة.
ودعت الهيئة جميع المختصين والمهتمين -بمن في ذلك مقدمو الخدمة المرخص لهم، ومطورو الأراضي والمنشآت، والمشاريع الوطنية الضخمة، إلى تقديم مرئياتهم في موعد أقصاه 26 /09/ 2024م، وذلك عبر منصة تنظيمات الهيئة: https://regulations.citc.gov.sa/ar .