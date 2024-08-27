"هيئة الاتصالات" تدعو العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات تأسيس وتقديم خدمات الاتصالات في العقارات

وتتضمن الوثيقة الاشتراطات الواجب اتباعها من قِبل المطوّرين لتأسيس وتقديم خدمات الاتصالات في العقارات التابعة لهم، حيث تطبّق أحكام هذه الوثيقة على مقدّمي الخدمة الحاصلين على الترخيص الموحّد ذي البنية التحتية، أو ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة، أو ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة.