وزير الدفاع يلتقي نظيره الإندونيسي ويبحثان تعزيز التعاون عسكريًا ودفاعيًا

عقب ذلك، عقد وزير الدفاع اجتماعًا مع وزير الدفاع الإندونيسي، جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تطويره وتعزيزه، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.