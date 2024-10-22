السبت.. السعودية تحتضن مؤتمر المانحين لدعم نازحي "الساحل وحوض بحيرة تشاد"

وسيشهد المؤتمر، انعقاد جلسة رفيعة المستوى حول تحديات الأوضاع الإنسانية في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد بمشاركة عدد من المتحدثين البارزين، كما يهدف المؤتمر إلى تحقيق عدد من الأهداف من أهمها: زيادة الوعي بأزمة النزوح واللجوء في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، وحشد الموارد المالية للاستجابة الإنسانية الفورية لهذه الأزمة وما يطرأ في المستقبل من تحديات في هذا الجزء المهم من القارة الأفريقية.