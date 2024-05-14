"الخطيب": مؤتمر "great futures" فرصة لتنمية الاستثمارات مع بريطانيا في قطاعات واعدة

وأكد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة ترتبطان بشراكة تاريخية عميقة، مبيناً أن المؤتمر يُعّد فرصة لتعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات المتبادلة في 13 قطاعاً حيوياً وواعداً، كما أنه يمثل ملتقى مهماً لتبادل الخبرات النوعية، والاطلاع على أحدث الممارسات في القطاعات ذات الأولوية والواعدة، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل منصة هائلة للشركات البريطانية للمشاركة في مسيرة التحول والتطور التي تشهدها المملكة.