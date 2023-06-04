انطلاق التجمع الأضخم في قطاع الطب التجميلي بالمملكة.. الثلاثاء المقبل

يُنهي الحدث الأضخم من نوعه في قطاع الطب التجميلي، استعداداته لإطلاق النسخة السادسة من ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية، وذلك خلال الفترة من 6 – 8 يونيو بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وتأتي تلك النسخة تأكيداً على النجاحات الكبرى التي حققها الملتقى خلال السنوات الماضية، حيث أصبح العنوان الأول لعالم الجمال والتجمع الأكبر لأشهر الأطباء وأضخم المستشفيات وأحدث التقنيات العلاجية في عالم الطب التجميلي.
ويحظى ملتقى الطب التجميلي بحرص واهتمام ومشاركة أهم المستشفيات والمراكز حيث يشارك خلال هذه النسخة أكثر من 100 راعٍ ومشارك على مساحة تقارب الـ8 آلاف متر مربع.
ويقدم الملتقى لزواره فرصة الالتقاء بأهم وأشهر الأطباء والاستشاريين في قطاع الطب التجميلي، والحديث إليهم وسماع استشارتهم وآرائهم حول مستجدات التقنيات العلاجية، وغيرها من النصائح والإرشادات التي يهتم بها الجمهور.
يذكر أن عدد زوار الملتقى قارب الـ40 ألفاً خلال النسخة الماضية التي شهدت إقبالاً كبيراً، حيث يعد قطاع الطب التجميلي بحسب الجمعية الدولية لجراحة التجميل ISAPS واحداً من أسرع القطاعات التي نمت إلى أسرع مستوياتها لما قبل الجائحة.