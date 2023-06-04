انطلاق التجمع الأضخم في قطاع الطب التجميلي بالمملكة.. الثلاثاء المقبل

يذكر أن عدد زوار الملتقى قارب الـ40 ألفاً خلال النسخة الماضية التي شهدت إقبالاً كبيراً، حيث يعد قطاع الطب التجميلي بحسب الجمعية الدولية لجراحة التجميل ISAPS واحداً من أسرع القطاعات التي نمت إلى أسرع مستوياتها لما قبل الجائحة.