معرض الرياض الدولي للكتاب يسجل رقمين قياسيين في غينيس

وقد تم تصميم أكبر كلمة مكونة من الكتب بهدف تسليط الضوء على أهمية الترجمة في مد الجسور بين الدول والحضارات، وتفعيل التبادل الثقافي العالمي؛ حيث جاءت هذه الكلمة العملاقة على أربعة حروف منفصلة، واستُخدم في تجسيدها 7191 كتابًا وهي حصيلة كتب مبادرة "ترجم" التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في وقت سابق.