"المالية" تنظم ملتقى الميزانية 2023 بمشاركة 30 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص

كما أشار إلى أنه ستقام بالتزامن مع الملتقى ديوانية المعرفة في نسختها السادسة التي تعقد تحت عنوان "الاستثمار في المملكة.. تطلعات وفرص"، كذلك أوضح أنه ستتم إقامة معرض تفاعلي على هامش الملتقى لإبراز إنجازات المملكة، داعيًا من لم يتمكن من حضور الملتقى إلى متابعته من خلال البث المباشر عبر حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) @MOFKSA