789 مليون ريال إجمالي إيجارات أحياء جدة المُزالة

وأوضحت الإمارة، أنه تم تقديم 111.6 ألف خدمة مجانية للسكان منذ بداية الإزالة في أكتوبر 2021، تضمنت سلاسل غذائية، ودواء، ووجبات، ونقل العفش، وحليب الأطفال، ودفع الإيجارات.