تستمرّ للثلاثاء المقبل معلنة دخولَ الشتاء.. جولة مطرية جديدة يصحبها انخفاض بدرجات الحرارة بمعظم المناطق

نوّه المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إلى حدوث جولة مطرية جديدة متوسطة إلى غزيرة، ابتداءً من السبت وحتى الثلاثاء المقبل.
وقال المتحدث باسم الأرصاد: الحالة تشمل المناطقَ الشمالية والوسطى والجنوبية والشرقية.
وأشار "القحطاني" إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، خاصة على المناطق الشمالية؛ استعدادًا لدخول فصل الشتاء مطلع ديسمبر المقبل.
ووفق المركز: يتوقّع أن تكون الهطولات متوسطة إلى غزيرة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان.
فيما ستكون متوسطة إلى غزيرة بعدد من محافظات الرياض، وخفيفة بالعاصمة.
ووفق توقعات المركز الوطني للأرصاد: فإن الهطولات ستكون خفيفة بمحافظات نجران وبعض مدن الشرقية والجوف.