"الغطاء النباتي" يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 5 متنزهات وطنية في منطقة المدينة المنورة

وأوضح المركز، أن الفرص المطروحة لإبداء الرغبات تقع في متنزهات: (القاع – البيضاء – أبا الجود – عبدالله) الوطني، إضافة إلى متنزه العفرة البري، مبينًا أن مجالات الاستثمار في الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل: التخييم والكرفانات والمطاعم والمقاهي والجلسات ومنافذ مستلزمات الرحلات، إضافة إلى رحلات السفاري والهايكنغ.