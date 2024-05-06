5 فرص عقارية نادرة واستثنائية للبيع بالمزاد العلني بالطائف "عروس المصايف"

والنادرة الثانية والثالثة: عدد 2 قطعة أرض بحي الهدا مساحات مختلفة وسط أكثر من 40 منتجعًا وقرية سياحية، هذا إلى جانب النادرة الرابعة منتجع سياحي فريد في موقعه عدد 30 فيلا بمساحة 32.734 مترًا بوادي (ذي غزال) على سفح جبلي، والذي يضم 16 مستوى مدرّجة في أعلى إطلالة بحي الشفا يباهي في موقعه أفضل المنتجعات السياحية العالمية، ويعمل بكامل طاقته طوال العام تشغيل شركة (لافونتين) ومدرج على موقع (بوكنج)، مما يجعله فرصة نادرة لمن يبحث عن الاستثمار المستدام.