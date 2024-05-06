5 فرص عقارية نادرة واستثنائية للبيع بالمزاد العلني بالطائف "عروس المصايف"

تستعد شركة عقار 1 الشركة الرائدة في التسويق العقاري وإقامة وتنظيم المزادات العلنية بالتعاون مع مؤسسة (جنى الرأي) وشركة (مصادر العقارية) والمصفّي القضائي (مجموعة الناصري والكريدا) لطرح عدد 5 نوادر عقارية للبيع بالمزاد العلني (هجين) الذي سيقام حضوريًا يوم 15/ 5/ 2024م الساعة 4 عصرًا بفندق أراديوم الطائف وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات مزاد (نوادر الطائف)، تتخذ من مواقعها بأفضل أحياء الطائف موقعًا استراتيجيًا لتكون الواجهة المثلى لإطلاق مشروعات استثمارية مبتكرة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 والطلب المتنامي على الفرص الاستثمارية السياحية والترفيهية والفندقية والإدارية والطبية للاستثمار المستدام.
وتدعو شركة عقار 1 للمزادات العلنية جميع كبار رجال المال والأعمال بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون والمستثمرين العقاريين لحضور هذا المزاد الاستثنائي.
ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة عقار 1 أن العقارات المطروحة للبيع بمزاد (نوادر الطائف) لا تُقدّر بالمتر المربع لوقوعها بجوار ووسط أضخم المشاريع السياحية والترفيهية والسكنية بالطائف بوابة مكة الشرقية لقاصدي البيت الحرام من جميع أنحاء العالم ودول مجلس التعاون الخليجي.
ثم أضاف مؤكدًا: تتنوع مجموعة الأصول العقارية المطروحة للبيع بمواقعها ومساحتها؛ النادرة الأولى: قطعة أرض تجارية متفردة في موقعها منطقة أبراج وسط محيط استثنائي تتربع على مساحة 121.428 مترًا على أفضل 3 شوارع تجارية بوسط قلب مدينة الطائف بواجهة بطول 497 مترًا على شارع وادي وج وبطول 450 مترًا على شارع القمرية وسط أرقى الأسواق والمولات والمراكز التجارية.
والنادرة الثانية والثالثة: عدد 2 قطعة أرض بحي الهدا مساحات مختلفة وسط أكثر من 40 منتجعًا وقرية سياحية، هذا إلى جانب النادرة الرابعة منتجع سياحي فريد في موقعه عدد 30 فيلا بمساحة 32.734 مترًا بوادي (ذي غزال) على سفح جبلي، والذي يضم 16 مستوى مدرّجة في أعلى إطلالة بحي الشفا يباهي في موقعه أفضل المنتجعات السياحية العالمية، ويعمل بكامل طاقته طوال العام تشغيل شركة (لافونتين) ومدرج على موقع (بوكنج)، مما يجعله فرصة نادرة لمن يبحث عن الاستثمار المستدام.
أما النادرة الخامسة مزرعة بحي الشفا (وادي ذي غزال) بحرجل على مساحة 8.418 مترًا حسب الصك، وتوجد مساحة إضافية 3.418 مترًا جارٍ العمل لاستخراج صك لها على 11 مستوى من المدرجات مزروعة بالعديد من أشجار الفواكه المثمرة مع خزان لمياه الأمطار وعداد كهرباء، مما يجعلها المكان الأفضل لعمل استراحة خاصة أو منتجع للاستثمار.
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