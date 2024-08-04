عودة الهيئة الإدارية والإشرافية في مكاتب ومدارس "تعليم الرياض"

شهدت مكاتب ومدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، عودة الهيئة الإدارية والمشرفين التربويين، استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي 1446هـ.
ورحب المدير العام للتعليم بالرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، بالكادر الإداري في مكاتب التعليم وكل المدارس.
وثمّن الجهود المبذولة ودورهم الكبير في إنهاء مختلف الأعمال الإدارية، استعدادًا لبدء العام الدراسي 1446هـ.
وتفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، عددًا من المدارس، والتقى بالهيئة التعليمية والإدارية، مقدمًا شكره وامتنانه لكل العاملين في مكاتب التعليم والمدارس.
ونوه إلى دورهم المهم والحيوي في دعم وتنظيم وترتيب العمل بالمنظومة التعليمية؛ تحقيقًا للجودة والوصول للأهداف المرسومة ليكون -بإذن الله- عامًا دراسيًا حافلًا بالعطاء والإنجازات والتميز.