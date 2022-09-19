اختصاصي: ‏الرجال أكثر انطوائية من النساء.. ومواليد 2000 فصاعداً لا يستطيعون تكوين علاقات اجتماعية

واعتبر أن الجيل الجديد من عام 2000 أكثر انطوائية بسبب العزلة والبعد عن الناس والتي فرضها وجودهم في العالم الافتراضي والانشغال بالألعاب الإلكترونية، كما أن التحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالوتساب قللت من اجتماع الأفراد مع بعضهم.