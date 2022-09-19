اختصاصي: الرجال أكثر انطوائية من النساء.. ومواليد 2000 فصاعداً لا يستطيعون تكوين علاقات اجتماعية
كشف الاختصاصي النفسي الدكتور وليد الزهراني بأن الرجال أكثر انطوائية من النساء، مشيراً إلى أن مواليد 2000 فصاعداً لا يستطيعون تكوين علاقات بسبب الخجل والاعتماد على وسائل التقنية.
وأرجع الاختصاصي "الزهراني" في حديثه لبرنامج 'الراصد"، كون الرجال أكثر انطوائية من النساء؛ إلى الضغوط والمشاكل والهموم مما يلجئهم للعزلة والهدوء.
واعتبر أن الجيل الجديد من عام 2000 أكثر انطوائية بسبب العزلة والبعد عن الناس والتي فرضها وجودهم في العالم الافتراضي والانشغال بالألعاب الإلكترونية، كما أن التحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالوتساب قللت من اجتماع الأفراد مع بعضهم.
ولفت إلى وجود مشكلة في الوقت الحاضر نتيجة الألعاب الإلكترونية تتمثل في الخجل والانطوائية والعزلة الاجتماعية والبعد عن الآخرين لدى المراهقين من عمر 12 إلى 18 سنة.
واستشهد بوجود الخجل والحياء والرهبة لدى طلاب الجامعة من إلقاء الدروس وتقديم العروض أمام زملائهم مع وجود صعوبة في تكوين علاقات اجتماعية.