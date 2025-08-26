محليات

ضبط مواطنًا لإشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الإمام فيصل بن تركي

القوات الخاصة للأمن البيئي تحث على الإبلاغ وتؤكد أن عقوبة المخالفة غرامة تصل إلى 3,000 ريال
تم النشر في

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكّدت القوات، أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

القوات الخاصة للأمن البيئي
محمية الإمام فيصل بن تركي

