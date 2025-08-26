محليات محليات

ضبط مواطنًا لإشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الإمام فيصل بن تركي

القوات الخاصة للأمن البيئي تحث على الإبلاغ وتؤكد أن عقوبة المخالفة غرامة تصل إلى 3,000 ريال