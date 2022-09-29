البحرين تتضامن مع العراق بعد الاعتداءات الإيرانية على إقليم كردستان

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها للهجمات المدفعية والصاروخية الإيرانية على عدة مناطق في إقليم كردستان شمال جمهورية العراق، والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى وترويع الأبرياء الآمنين من المدنيين، فضلاً عن خسائر مادية وتدمير في البنى التحتية.
وعبَّرت وزارة الخارجية البحرينية عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب العراقي ولذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأكدت تضامنها التام مع العراق ودعمها لجهود المحافظة على أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، واستنكار أي اعتداء على سيادته أو تهديد لسلامة جميع أبنائه.