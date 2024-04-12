جازان.. "حرس الحدود" يحبط تهريب 255 كيلوجرامًا من "القات" المُخدِّر

محليات
جازان.. "حرس الحدود" يحبط تهريب 255 كيلوجرامًا من "القات" المُخدِّر
جرى استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (255) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.