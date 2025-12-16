الليلة.. مشهد فلكي يُزيّن سماء المملكة والعالم العربي

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن المشهد يتصدره نجم الشعرى اليمانية، ألمع نجوم السماء ليلًا، الواقع في كوكبة الكلب الأكبر، ويتميّز بسطوعه العالي، إلى جانب الشعرى الشامية في كوكبة الكلب الأصغر، مشيرًا إلى أن النجمين يشكلان مع منكب الجوزاء ما يُعرف بـ"مثلث الشتاء".