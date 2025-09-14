طيران ناس يدشن خدمة الشحن الذاتي للأمتعة في مطار الملك خالد الدولي

دشن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، خدمة الشحن الذاتي للأمتعة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بالتعاون مع شركة مطارات الرياض ، وذلك بهدف تعزيز الخدمات الرقمية، توفير وقت الانتظار في منطقة تسجيل المسافرين، وضمان تجربة سفر سلسة، بالانسجام مع استراتيجية الشركة للتحول الرقمي.