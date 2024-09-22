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أمير المنطقة الشرقية يُكرِّم مصنع بوليمرات النفط والغاز لحصوله على جائزة التقييم المثالي

الأمير سعود بن نايف يكرم جابر الفهاد لحصول مصنع بوليمرات النفط والغاز على جائزة التقييم المثالي
الأمير سعود بن نايف يكرم جابر الفهاد لحصول مصنع بوليمرات النفط والغاز على جائزة التقييم المثالي
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كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، الأربعاء الماضي الدكتور جابر عايض الفهاد، صاحب مصنع بوليمرات النفط والغاز؛ وذلك بمناسبة حصول المصنع على جائزة "التقييم المثالي".

وجاء هذا التكريم تقديرًا للجهود المبذولة في توطين الصناعة ونقل التقنية؛ وذلك بهدف التكامل مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية، وتطوير الكفاءات المحلية.

كما أشاد سمو الأمير بالدور البارز للمصنع في تعزيز الابتكار وتحقيق الأهداف الوطنية، متمنيًا المزيد من النجاح والتقدم.

وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق رؤية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لتعظيم الجهود في مجال الصناعة والتقنية؛ بهدف دعم الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى التنافسية العالمية للمملكة.

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