أمير المنطقة الشرقية يُكرِّم مصنع بوليمرات النفط والغاز لحصوله على جائزة التقييم المثالي

وجاء هذا التكريم تقديرًا للجهود المبذولة في توطين الصناعة ونقل التقنية؛ وذلك بهدف التكامل مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية، وتطوير الكفاءات المحلية.