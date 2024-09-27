شاهد.. "القاسم" يؤم جموع المصلين بأكبر جوامع زامبيا ويلقي خطبة الجمعة

ألقى إمام وخطيب المسجد النبوي الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم، خطبة الجمعة اليوم في المسجد الجامع بالعاصمة لوساكا، ثم أمَّ المصلين، والذي يعد أكبر جوامع جمهورية زامبيا، بحضور جمع غفير تجاوز الـ 5000 مصلٍ، من بينهم دعاة وشخصيات إسلامية بارزة والملحق الديني في جنوب إفريقيا المهندس محمد عاشور؛ وذلك ضمن برنامج زيارته الرسمية التي تشرف على تنظيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتي تشهد ترحيبًا كبيرًا من القيادات الدينية والسياسية وحضور لافت من المصلين وطلاب العلم والدعاة.