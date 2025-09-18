بالشراكة مع NHC نطلق مشروع إشراقة الأصالة 2 في مدينة الرياض

أعلنت شركة إشراقة التميّز للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها الجديد إشراقة الأصالة في وجهة الأصالة بالشراكة مع NHC، والذي يُعد أحد أهم المشاريع السكنية في مدينة الرياض، ويقع في موقع متميّز على مقربة من عدة طرق ومعالم رئيسية مثل، قاعدة الملك سلمان الجوية .