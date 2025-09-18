بالشراكة مع NHC نطلق مشروع إشراقة الأصالة 2 في مدينة الرياض

أعلنت شركة إشراقة التميّز للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها الجديد إشراقة الأصالة في وجهة الأصالة بالشراكة مع NHC، والذي يُعد أحد أهم المشاريع السكنية في مدينة الرياض، ويقع في موقع متميّز على مقربة من عدة طرق ومعالم رئيسية مثل، قاعدة الملك سلمان الجوية .
حيث تبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع أكثر من 28 ألف مترًا مربعًا، ويحتوي مشروع اشراقة الاصالة 2 على 78 فيلا موزعة على عدة نماذج. ويساهم المشروع في توفير وحدات سكنية عالية الجودة بتصاميم عصرية تلبي احتياجات الجميع .
بينما تبلغ مساحة وجهة الأصالة 3.8 مليون مترًا مربعًا ، كما توفر وجهة الاصالة مجموعة من الخدمات والمرافق المتكاملة، بما في ذلك المساحات الخضراء، الملاعب الرياضية، المراكز التجارية، والمرافق الترفيهية.
وأكدت شركة إشراقة التميّز للتطوير العقاري على حرصها في تنفيذ مشاريعها وفق أعلى معايير الجودة، وذلك من خلال التعاون مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة في مجال التطوير العمراني.
الجدير بالذكر أنّ مشروع إشراقة الأصالة 2يُعد أحدث المشاريع السكنية التي تطلقها شركة إشراقة التميّز للتطوير العقاري، والتي تمتلك محفظة مشاريع متنوعة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.