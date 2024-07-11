نظام التقاعد الجديد.. خطوة نحو مستقبل مالي مستقر ومميزات استثنائية ستنعكس إيجابا على سوق العمل

وفي تصريحات صحفية، قال المختص في الموارد البشرية بندر السفير: إن الدراسات تشير إلى أن معدلات العمر الصحي بازدياد، بسبب الرعاية الصحية المميزة في السعودية وجوده الحياة، ما يعني أن ترك العمل في سن مبكرة، أصبح مرفوضاً لدى بعض الفئات، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق حاولت الرياض الاستفادة من قوتها البشرية.