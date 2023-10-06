كنز ومنجز علمي.. هكذا نالت "المكتبة الرقمية السعودية" إعجاب وزيرة موريتانية

تحدثت رئيسة مركز محيط التنمية وقضايا المرأة والسلم الوزيرة الموريتانية السابقة الدكتورة كفولة آكاط، بكل إعجاب عما شاهدته من منجز علمي ونموذج رقمي رائع متمثل في المكتبة الرقمية السعودية.
وقالت الوزيرة السابقة، إنه أثناء زيارتها لجناح المكتبة المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، أنها تعتبرها نموذجاً رائعاً في الرقمنة بمجال الثقافة والمعلومات والمراجع للباحثين والطلاب السعوديين.
وعبرت الدكتورة كفولة، عن فخرها بهذا الإنجاز بالمملكة العربية السعودية، وما تحقق من منجزات مبهره لصالح الإنسان السعودي، من خلال ما تقدمها حكومة المملكة لشعبها وما نتج من رؤية 2030.
وأكدت ثقتها في النتائج التي ستنتقل إليها السعودية بواسطة خطط هذه الرؤية الطموحة، وأنها فعلا بدأت بوادر الانتقال إليها بشكل رائع ويجعل أي عربي مسلم فخور بما حققته المملكة من هذه الإنجازات.
وقالت الوزير الموريتانية السابقة، إنها تتمنى فقط أن تكون هذه المكتبة الرقمية السعودية، متاحة لكل الباحثين العرب خاصة الباحثين الموريتانيين والطلاب الموريتانيين الذين يتطلعون للعلم والمعرفة، وأن "المكتبة الرقمية" تعتبر كنز بالنسبة لهم، وتختصر المسافات الجغرافية والزمنية.