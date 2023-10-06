كنز ومنجز علمي.. هكذا نالت "المكتبة الرقمية السعودية" إعجاب وزيرة موريتانية

وعبرت الدكتورة كفولة، عن فخرها بهذا الإنجاز بالمملكة العربية السعودية، وما تحقق من منجزات مبهره لصالح الإنسان السعودي، من خلال ما تقدمها حكومة المملكة لشعبها وما نتج من رؤية 2030.