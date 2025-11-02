في المدينة المنورة.. قسطرة نادرة لطفل أنهت معاناته مع ضغط الدم

في إنجاز طبي نادر، نجح فريق طبي بمركز الأشعة التداخلية في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة، في إجراء عملية قسطرة دقيقة لتوسيع الشريان الكلوي لطفل يبلغ من العمر ٨ سنوات، كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم بسبب تضيق شديد في الشريان.