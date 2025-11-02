في المدينة المنورة.. قسطرة نادرة لطفل أنهت معاناته مع ضغط الدم

في إنجاز طبي نادر، نجح فريق طبي بمركز الأشعة التداخلية في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة، في إجراء عملية قسطرة دقيقة لتوسيع الشريان الكلوي لطفل يبلغ من العمر ٨ سنوات، كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم بسبب تضيق شديد في الشريان.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الفريق الطبي تمكّن – بفضل الله – من استعادة تدفق الدم الطبيعي إلى الكلية، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في حالة الطفل وتوقفه تمامًا عن تناول أدوية الضغط.
وبيّن التجمع أن هذه الحالة تُعد من الحالات النادرة والأولى من نوعها التي تُجرى في مركز الأشعة التداخلية للأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية، نظرًا لدقتها العالية وصعوبة التعامل مع الشرايين الدقيقة لدى الأطفال.
ويأتي هذا النجاح امتدادًا لجهود المدينة الطبية في تقديم خدمات تخصصية متقدمة تُسهم في تحسين جودة حياة المرضى، خصوصًا من فئة الأطفال، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية التخصصية بمنطقة المدينة المنورة.