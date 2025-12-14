تعليم حائل يفعّل صلاحيات المدارس مع الأمطار.. ولا إعادة لاختبارات الغائبين دون عذر
في ضوء الحالة المطرية المتوقعة على منطقة حائل، وجّهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة قادة وقائدات المدارس بأهمية الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات، مع تفعيل الصلاحيات المخوّلة لهم في حال وجود تسربات مائية أو صعوبة وصول الطلاب إلى المدارس بسبب الأمطار، شريطة التنسيق المسبق مع قسم الأمن والسلامة والمرافق.
ويأتي هذا التوجيه تأكيدًا على الصلاحيات الممنوحة مسبقًا من وزارة التعليم، والتي تتيح لإدارات التعليم وقادة المدارس تعليق الدراسة الحضورية والتحول إلى التعليم "عن بُعد" في حالات الطوارئ، مثل الأمطار الغزيرة التي قد تُسبب أضرارًا للمباني أو تُعيق وصول الطلبة.
وعلمت "سبق" أن عددًا من مديري ومديرات المدارس في وسط حائل وبعض المحافظات، باشروا التواجد في المدارس مساء أمس بعد هطول الأمطار، لمعاينة الوضع وتقييم تسربات المياه، تمهيدًا لإبلاغ الجهات المعنية بالتعليم واتخاذ ما يلزم.
كما بادرت بعض المدارس بإبلاغ أولياء الأمور بمتابعة الأوضاع عبر مجموعات "واتساب" الرسمية، مع إمكانية تعليق الدراسة أو صرف الطلاب في أي وقت خلال اليوم الدراسي حسب المستجدات.
وفي ذات السياق، شدد عدد من قادة المدارس على أن الغياب غير المبرر يوم الاختبار لن يُعفى الطالب من المسؤولية، مؤكدين أن الاختبارات لن تُعاد للطلبة المتغيبين إلا بعذر مقنع، وأن الخوف من الأمطار لا يُعد مبررًا ما لم يُقرَّر رسميًا من لجنة السلامة بالتنسيق مع إدارة التعليم.