تعليم حائل يفعّل صلاحيات المدارس مع الأمطار.. ولا إعادة لاختبارات الغائبين دون عذر

وفي ذات السياق، شدد عدد من قادة المدارس على أن الغياب غير المبرر يوم الاختبار لن يُعفى الطالب من المسؤولية، مؤكدين أن الاختبارات لن تُعاد للطلبة المتغيبين إلا بعذر مقنع، وأن الخوف من الأمطار لا يُعد مبررًا ما لم يُقرَّر رسميًا من لجنة السلامة بالتنسيق مع إدارة التعليم.