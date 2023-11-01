الجامعة العربية المفتوحة تُقيم ملتقى مستقبل تعليم الصمّ وضعاف السمع

وترأس نائب المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد البنيان، الجلسة الثانية بعنوان "تحقيق رؤية السعودية 2030 لفئة الصمّ وضعاف السمع"، بمشاركة كلٍّ من: أستاذ التربية الخاصة بجامعة أم القرى الأستاذ الدكتور علي حنفي، والمتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية المقدم مهندس أحمد الغامدي، والدكتور فهد العريفي، ورشا اليامي، وناقشا عددًا من المحاور؛ ومنها مدى إسهام البحوث الميدانية للأشخاص الصمّ وضعاف السمع في تحقيق رؤية 2030، ارتباط مراكز العمليات الأمنية الموحدة "911" بتحقيق رؤية السعودية 2030، ودوره في خدمة الصم وضعاف السمع، نقاط القوة لدى فئة الصم وكيفية الاستفادة منها في التعليم والوظائف من منظور طبي. وختامًا: دور هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في تمكين الصمّ وضعاف السمع لتحقيق رؤية السعودية 2030.