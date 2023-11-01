الجامعة العربية المفتوحة تُقيم ملتقى مستقبل تعليم الصمّ وضعاف السمع

أقامت الجامعةُ العربية المفتوحة ملتقى مستقبل تعليم الصمّ وضعاف السمع، برعاية وحضور الأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال الصمّ وضعاف السمع، وذلك يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في مقر الجامعة بالرياض.
وناقش الملتقى عددًا من الجلسات ذات العلاقة بمستقبل تعليم الصمّ وضعاف السمع؛ حيث ترأّس عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى الجلسة الأولى بعنوان "البرامج والخدمات النوعية لتعليم الصمّ وضعاف السمع"، بمشاركة كلٍّ من: رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالوطن العربي الأستاذ الدكتور محمد الزكري، والدكتورة أروى أخضر، والأميرة تهاني بنت عبدالعزيز آل سعود، وناقشا عددًا من المحاور؛ ومنها "أهمية تعليم الصمّ والدور الواجب النهوض به تجاههم.. الجامعة العربية المفتوحة نموذجًا"، بالإضافة إلى التعليم العرض للأشخاص الصمّ "الفرص والتحديات". وختامًا البرامج والخدمات الانتقالية للأشخاص/ الطلاب الصمّ وضعاف السمع، ودورها في تحقيق رؤية 2030.
وترأس نائب المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد البنيان، الجلسة الثانية بعنوان "تحقيق رؤية السعودية 2030 لفئة الصمّ وضعاف السمع"، بمشاركة كلٍّ من: أستاذ التربية الخاصة بجامعة أم القرى الأستاذ الدكتور علي حنفي، والمتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية المقدم مهندس أحمد الغامدي، والدكتور فهد العريفي، ورشا اليامي، وناقشا عددًا من المحاور؛ ومنها مدى إسهام البحوث الميدانية للأشخاص الصمّ وضعاف السمع في تحقيق رؤية 2030، ارتباط مراكز العمليات الأمنية الموحدة "911" بتحقيق رؤية السعودية 2030، ودوره في خدمة الصم وضعاف السمع، نقاط القوة لدى فئة الصم وكيفية الاستفادة منها في التعليم والوظائف من منظور طبي. وختامًا: دور هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في تمكين الصمّ وضعاف السمع لتحقيق رؤية السعودية 2030.
وقد قدم طلبةُ برنامج السكرتارية التنفيذية من الصمّ وضعاف السمع، هديةً تذكارية للأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود تقديرًا لجهوده الكبيرة في اعتماد البرنامج، وعرفانًا لوالدهم الراحل صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز.
وعلى هامش الملتقى دشّن الأمير عبدالعزيز القاموس الإشاري للصمّ "مصطلحات أمنية"، بمشاركة سعادة قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية "911" العقيد عمر الطلحي.
وفي الختام: تقدّم رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود، بتكريم المشاركين في الملتقى والجهات الداعمة والمساهمين في برنامج السكرتارية التنفيذية، وتأليف القاموس الإشاري للصم؛ نظير جهودهم بالمشاركة في تعزيز دور الصمّ وضعاف السمع، ودمجهم مع المجتمع وتطوير مهاراتهم في مسارات مختلفة.
وصرّح رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالسعودية الدكتور علي الشهراني، قائلًا: "حرصنا في الجامعة العربية المفتوحة على تعزيز فرص التعليم والتدريب للأشخاص الصمّ وضعاف السمع؛ من أجل تمكينهم وتعزيز قدراتهم وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في المجتمع".
وأضاف: "نسعى دومًا في الجامعة العربية المفتوحة إلى تذليل العقبات، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم؛ لضمان نجاحهم في مساراتهم الأكاديمية والمهنية من خلال توفير الأدوات التعليمية المناسبة لهم، ومراعاة احتياجاتهم التعليمية والسعي إلى دمجهم مع المجتمع".
واختتم قائلًا: "نعتزم في الجامعة العربية المفتوحة أن نعمل معًا كجسد واحد لضمان أن يكون لدى الجميع فرصة عادلة للتعليم والنجاح، إن التنوع هو مصدر نجاحنا، ونحن نهدف لبناء صرح يرحب ويدعم الجميع بكل الطرق الممكنة".
يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة انطلقت بمبادرة من الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، حين أعلن في عام 1996 عن مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي، وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتطورت تلك المبادرة في عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة، التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.