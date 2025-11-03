شاهد.. مواطن يقتحم منزلًا مشتعلًا وينقذ فتاة من الموت وسط دخان كثيف في الخرج

وتابع الروقي: "كنتُ أنادي الفتاة في كل مكان دون رد، حتى وجدتها واقفة أمام إحدى الغرف وقد أشعلت كشاف الجوال. سحبتها فورًا، وطلبتُ منها تغطية وجهها والسير خلفي. بسبب الظلام والدخان فقدنا طريق الخروج للحظات، لكنني واصلت التمسك بها حتى خرجنا من المنزل بسلام، ولله الحمد".