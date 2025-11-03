شاهد.. مواطن يقتحم منزلًا مشتعلًا وينقذ فتاة من الموت وسط دخان كثيف في الخرج

في موقف بطولي نادر، أنقذ المواطن معمر صقر الروقي فتاة كانت عالقة داخل منزلها الذي اندلعت فيه النيران بحي الهدا في محافظة الخرج، بعد أن غمر الدخان الكثيف أرجاء المكان وأغلق الحريق جميع المداخل.
وقال "الروقي" في حديثه لـ"سبق": "كنتُ يوم الأربعاء الماضي برفقة أبنائي الثلاثة لشراء بعض الحاجيات، حين استوقفني عامل يطلب رقم الدفاع المدني بشكل عاجل. وعند سؤاله، أخبرني أن امرأة تقف في حالة صدمة أمام منزلها المحترق، بينما كانت شقيقتها لا تزال نائمة في الداخل".
وأضاف: "اتصلت فورًا بالدفاع المدني، وذهبت إلى المنزل فوجدت الأبواب والنوافذ مغلقة تمامًا، فحاولت الدخول مستخدمًا شماغي لتغطية وجهي من الدخان الكثيف. لم يكن كشاف الجوال كافيًا للرؤية، فخرجت لالتقاط أنفاسي وأحضرت كشافًا أقوى من السيارة، ثم عدت إلى الداخل مرة أخرى".
وتابع الروقي: "كنتُ أنادي الفتاة في كل مكان دون رد، حتى وجدتها واقفة أمام إحدى الغرف وقد أشعلت كشاف الجوال. سحبتها فورًا، وطلبتُ منها تغطية وجهها والسير خلفي. بسبب الظلام والدخان فقدنا طريق الخروج للحظات، لكنني واصلت التمسك بها حتى خرجنا من المنزل بسلام، ولله الحمد".
من جهته، عبّر والد الفتاة عن شكره وامتنانه لـ"الروقي"، قائلًا: "ابنتي كانت محتجزة داخل غرفة مغلقة والدخان يملأ الطابق الأرضي. تدخل أبو صقر في الوقت المناسب كان حاسمًا، ولولاه لكانت الحادثة مأساوية. لقد خاطر بحياته لإنقاذها".
وأوضح أن الحريق نتج عن تماس كهربائي، مبينًا أن الفتاة وشقيقتها نُقلتا إلى المستشفى، وظلتا تحت الملاحظة 24 ساعة، قبل أن تغادرا بصحة جيدة.