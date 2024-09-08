لأول مرة في قيرغيزستان.. "المملكة" تنظم مسابقة دولية لحافظات القرآن

من جهته، أعرب مدير مكتب الندوة العالمية في قيرغيزستان، الدكتور محمد ماضي، عن وافر شكره للمملكة التي تسعى جاهدة إلى خدمة كتاب الله في كل الميادين، وتكريم حفظته وتشجيعهم على إتقان تلاوته وتجويده. كما أشاد بهذه المسابقة النوعية التي تنفذ لأول مرة للفتيات.