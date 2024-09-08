لأول مرة في قيرغيزستان.. "المملكة" تنظم مسابقة دولية لحافظات القرآن

حصدت فتيات معهد نور القرآن الكريم التابع للندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزستان، المراكز الأولى في المسابقة القرآنية الدولية التي نظمتها المملكة العربية السعودية لأول مرة للفتيات في جمهورية قيرغيزستان.
وجاءت المسابقة تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، وشملت أربع مستويات: "إتقان التلاوة والتجويد، وحفظ عشرة أجزاء، وحفظ عشرين جزءًا، وحفظ القرآن كاملًا مجودًا".
وفازت في هذه المستويات فتياتُ معهد الندوة العالمية، وحظين بتكريم رئيس جمهورية قيرغيزستان "صادر جباروف"، وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في قيرغيزستان، إبراهيم بن راضي الراضي.
من جهته، أعرب مدير مكتب الندوة العالمية في قيرغيزستان، الدكتور محمد ماضي، عن وافر شكره للمملكة التي تسعى جاهدة إلى خدمة كتاب الله في كل الميادين، وتكريم حفظته وتشجيعهم على إتقان تلاوته وتجويده. كما أشاد بهذه المسابقة النوعية التي تنفذ لأول مرة للفتيات.
ونوّه بأن هذا الانتقاء النوعي يُبرز عناية المملكة بالمرأة وحقوقها، وتحفيزها على التفوق والنبوغ؛ إيمانًا منها بدورها ومكانتها في خدمة المجتمع والحياة.