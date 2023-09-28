"المركز العام للنقل" بمكة والمشاعر يعقد اجتماعه الأول للجنته التنفيذية

وفي سبيل نجاح المركز، فإن من أهم أدواره تحديد شبكة خطوط النقل العام الداخلي ومساراتها ومواقع مرافقها وتحديد الأجور وذلك بالمواءمة مع الهيئة العامة للنقل، كما سيقوم بتنسيق جهود الجهات المعنية بقطاع النقل من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإشراف المباشر على تنفيذ مشاريع القطاع في مدينة مكة المكرمة، وسيكون المركز المظلة الإشرافية على كامل مقدمي الخدمة في القطاع من شركات وأفراد، وسيعمل على دراسة وتحليل المعوقات التي تواجه الخدمات المقدمة في قطاع النقل واقتراح الحلول وتزويد الجهات المختصة بها.