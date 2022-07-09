إعاشة حجاج الداخل بين الأمس واليوم.. "سبق" توثِّق التطوُّر

وأكد رئيس لجنة الإعاشة بالمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، جهاد سروجي، أن لدى المجلس لجانًا إشرافية تتابع الوجبات التي يتم تحضيرها وتقديمها لحجاج الداخل بشكل مستمر، أثناء وقبل أن يتم تقديمها لضيوف الرحمن. مشيرًا إلى أن اللجان موزعة على جميع المطابخ المركزية، وتقوم بتقييم الوجبات الثلاث من فطور وغداء وعشاء.