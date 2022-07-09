إعاشة حجاج الداخل بين الأمس واليوم.. "سبق" توثِّق التطوُّر

مطابخ مركزية، تم إنشاؤها لأول مرة هذا الموسم داخل مشعر منى، وتُقدِّم خدماتها لحجاج الداخل، وتعتبر نقلة نوعية في تقديم الوجبات الغذائية لضيوف الرحمن.
ويبلغ عدد المطابخ المركزية في مشعر منى 44 مطبخًا، وتتكون من ثلاثة أدوار، وتعمل على مدار الساعة طيلة أيام الحج، وأنشأتها شركة كدانة (الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة).
وحرصت "سبق" في تقرير مرئي من المشاعر المقدسة على الوقوف على المطابخ المركزية، وكيف يتم تحضير الطعام وتقديمه لضيوف الرحمن؛ ما يعكس مدى الاهتمام بالإعاشة والتقييم، والمتابعة المستمرة لجميع الوجبات المقدَّمة لضيوف الرحمن من قِبل الجهات المختصة للتأكد من سلامة الوجبات.
وأكد رئيس لجنة الإعاشة بالمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، جهاد سروجي، أن لدى المجلس لجانًا إشرافية تتابع الوجبات التي يتم تحضيرها وتقديمها لحجاج الداخل بشكل مستمر، أثناء وقبل أن يتم تقديمها لضيوف الرحمن. مشيرًا إلى أن اللجان موزعة على جميع المطابخ المركزية، وتقوم بتقييم الوجبات الثلاث من فطور وغداء وعشاء.