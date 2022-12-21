توقيع مذكرة تفاهم بين "الحياة الفطرية" والصندوق الدولي للرفق بالحيوان

ووقّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، والرئيس التنفيذي ورئيس الصندوق الدولي للرفق بالحيوان عز الدين داونز، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين؛ لمواجهة التحديات التي تؤثر على الكائنات الفطرية وانعكاسات هذه التحديات على الإنسان، وتركز على بناء القدرات لمكافحة التجارة غير القانونية في الحياة الفطرية، وتقليل الطلب عليها وتغيير السلوكيات المتعلقة بملكية الحيوانات الفطرية واقتنائها كحيوانات أليفة، بالإضافة إلى دعم عمليات الإنقاذ وإعادة التأهيل، وإعادة إطلاق الحيوانات الفطرية بعد علاجها وإعادة تأهيلها إلى موائلها الطبيعية.