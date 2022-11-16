"كلى حائل": إصابات صغار السن بالفشل الكلوي في ازدياد.. وهذه أبرز أسبابها

كشفت جمعية مرضى الكلى بحائل، لزوارها في الفعاليات المصاحبة لرالي حائل الدولي 2022، عن مجموعة من المعلومات والإحصائيات المخيفة حول نتائج ازدياد الإصابة بالفشل الكلوي بالمنطقة، ومدى خطورة هذا المرض الذي تقضي عليه الممارسات الصحيحة للتغذية لا سيما بين صغار السن.
وأوضحت الجمعية أن معدل إصابة صغار السن بالفشل الكلوي سجلت ارتفاعًا ملفتًا، بسبب قلة شرب الماء وتناول المياه الغازية بكثرة، ورقائق البطاطس أو ما يسمى بـ"الشيبس".
وشرح فريق العمل في جناح الجمعية، وظيفة الكلية العامة، مقدِّمًا عددًا من المقارنات بين الكلية الصحية والكلية المصابة.
وأوضح الفريق أن أكثر ضرر للكلى في وقتنا الحالي هو استخدام أدوية أو تناول أغذية مضرة على المدى الطويل؛ لافتًا إلى أن استخدام المضادات أو المهدئات دون متابعة مع الطبيب أو وصفة طبية، من أحد أهم عوامل إصابة الكلى.
ونصح الفريق بأهمية إجراء الفحوصات الدورية على مدى كل 3 أشهر كحد أدنى للسكر والضغط، وعمل التحاليل اللازمة للكشف عن الأسباب الوراثية التي قد تُحدث خللًا في وظائف الكلية.
بدورها أشارت الناشطة الاجتماعية رائدة الحميد، عضو مجلس إدارة جمعية مرضى الكلى، إلى أن المستفيدين من الجمعية يفوق 500 مستفيد، تقوم بنقلهم بـ4 سيارات.
وعن مدى الدور التكاملي بين الجمعية ومراكز غسيل الكلى في مستشفيات المنطقة، أكدت "الحميد" أن الجمعية ساهمت في تزويد مركز الأمير تركي بن عبدالعزيز للغسيل الكلوي بمستشفى الملك خالد بحائل بـ13 جهاز غسيل كلوي بدعم من الجهات المانحة، وكذلك ساهمت الجمعية بتزويد مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، بمحطة تنقية لمياه أجهزة الغسيل الكلوي.