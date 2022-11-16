"كلى حائل": إصابات صغار السن بالفشل الكلوي في ازدياد.. وهذه أبرز أسبابها

وأوضح الفريق أن أكثر ضرر للكلى في وقتنا الحالي هو استخدام أدوية أو تناول أغذية مضرة على المدى الطويل؛ لافتًا إلى أن استخدام المضادات أو المهدئات دون متابعة مع الطبيب أو وصفة طبية، من أحد أهم عوامل إصابة الكلى.