شاهد.. "ذراع درب التبانة" كما بدا من صحراء أبوظبي

في مشهد سماوي بديع، وثّق فريق من مركز الفلك الدولي ذراع مجرة درب التبانة كما ظهر من صحراء أبوظبي، في صورة فلكية نادرة أظهرت آلاف النجوم والسُّدُم والعناقيد النجمية، من بينها سديم البحيرة (Lagoon Nebula) والسديم الثلاثي (Trifid Nebula) اللذان ظهرا بوضوح في منتصف الصورة، وهي المنطقة التي تُقابل مركز المجرة.
وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد عودة – أحد أعضاء الفريق – إن الصورة التُقطت خلال رحلة رصد شارك فيها كل من: خلفان النعيمي وأنس محمد، مشيرًا إلى أن الفريق تمكّن من رؤية ذراع المجرة بالعين المجرّدة بفضل صفاء السماء وظروف الرصد المثالية.
وأوضح أن الجزء السفلي الأيسر من الصورة يظهر بعض نجوم برج القوس اللامعة، فيما تتضمّن الصورة المُرقّمة أجسامًا تبدأ بالحروف M أو NGC أو IC، وهي تسميات تشير إلى سُدُم (غازات وغبار كوني)، أو عناقيد نجمية، أو مجرّات بعيدة.
واختتم فريق الرصد بتقديم الشكر إلى السيد مشعل المطيري على استضافته في مرصده الفلكي، ما ساهم في نجاح هذه المهمّة العلمية المتميّزة.