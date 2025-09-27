شاهد.. "ذراع درب التبانة" كما بدا من صحراء أبوظبي

في مشهد سماوي بديع، وثّق فريق من مركز الفلك الدولي ذراع مجرة درب التبانة كما ظهر من صحراء أبوظبي، في صورة فلكية نادرة أظهرت آلاف النجوم والسُّدُم والعناقيد النجمية، من بينها سديم البحيرة (Lagoon Nebula) والسديم الثلاثي (Trifid Nebula) اللذان ظهرا بوضوح في منتصف الصورة، وهي المنطقة التي تُقابل مركز المجرة.