تزامنًا مع مونديال الأندية.. "أمانة جدة" تهيئ الواجهات البحرية لاستقبال المتنزهين والزوار

أعلنت أمانة محافظة جدة اكتمال استعدادها لاستقبال المتنزهين والزوار.
وقالت الأمانة: إن العديد من الوجهات السياحية والترفيهية بمدينة جدة تشهد إقبالًا كبيرًا من السكان والزائرين للاستمتاع باعتدال الأجواء، تزامنًا مع استضافة بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى الـ 22 من الشهر الجاري.
وفي الوقت الذي تعيش فيه عروس البحر الأحمر حراكًا سياحيًا ورياضيًا وثقافيًا وترفيهيًا، تبدأ مع نهاية دوام اليوم الخميس، إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى للفصل الدراسي الثاني، للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، والتي ستكون "الجمعة والسبت والأحد"، الأمر الذي سيسهم في زيادة الإقبال على الحدائق والواجهات البحرية، ومسارات رياضة المشي، بجانب العديد من الوجهات التي تستقطب السكان والزائرين وتوفر لهم تجارب سياحية وترفيهية مميزة.
وكانت أمانة محافظة جدة قد افتتحت مؤخرًا مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية، ومشروع بهجة الذي تضمن ثلاث حدائق جديدة، وثلاثة مسارات لرياضة المشي، وشكلت جميعها إضافة مهمة لمشاريع قائمة في أنحاء المدينة.
وتسعى الأمانة من خلال تطوير الواجهات البحرية وإتاحة أماكن خضراء ومساحات مفتوحة في مجتمعات مبتهجة، إلى تعزيز الجهود في تحسين البيئة الحضرية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والزوار، إذ يُعد الاستثمار في الحدائق والتدخلات الحضرية محورًا رئيسيًا للرفاهية العامة وتعزيز التواصل المجتمعي والنشاط البدني، وإيجاد فرص لتجمعات أكثر حيوية ومجتمعات أكثر ازدهارًا، ويسهم في تعزيز الجذب السياحي والاستدامة البيئية.