تزامنًا مع مونديال الأندية.. "أمانة جدة" تهيئ الواجهات البحرية لاستقبال المتنزهين والزوار

وفي الوقت الذي تعيش فيه عروس البحر الأحمر حراكًا سياحيًا ورياضيًا وثقافيًا وترفيهيًا، تبدأ مع نهاية دوام اليوم الخميس، إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى للفصل الدراسي الثاني، للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، والتي ستكون "الجمعة والسبت والأحد"، الأمر الذي سيسهم في زيادة الإقبال على الحدائق والواجهات البحرية، ومسارات رياضة المشي، بجانب العديد من الوجهات التي تستقطب السكان والزائرين وتوفر لهم تجارب سياحية وترفيهية مميزة.