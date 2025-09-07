كفاءات طبية متخصصة في جراحات النساء والولادة الروبوتية وأمراض المخ والأعصاب تنضم لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة

أما الدكتورة سلوى المرابط فهي حاصلة على الزمالة البريطانية في أمراض التهاب الجهاز العصبي المركزي وأمراض المناعة الذاتية والتصلب المتعدد والأمراض ذات الصلة من المستشفى الملكي بلندن "Royal London Hospital"، وكذلك جامعة كوين ماري بلندن"Queen Mary University Of London" . كما انها حاصلة على الزمالة الفرنسية في طب أعصاب العيون، ولديها دبلوم جامعي في طب العيون العصبي من جامعة بيير "-Paris IV Pierre et Marie Curie University" بباريس، وكذلك حاصلة على درجة الماجستير في طب الصرع ودرجة الماجستير البحثية في علوم الأعصاب والتقنيات الحيوية، وسبق وأن عملت كأستاذ مشارك في طب الأعصاب بكلية الطب جامعة تونس المنار، واستشارية في مستشفى الرازي.