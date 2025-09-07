كفاءات طبية متخصصة في جراحات النساء والولادة الروبوتية وأمراض المخ والأعصاب تنضم لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة

انضم مؤخراً لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، كلاً من الدكتور ريان صالح حسانين استشاري أمراض النساء والولادة والأورام النسائية، والمتخصص في جراحات الروبوت الآلي والمناظير المتقدمة، والدكتورة سلوى محمد المرابط استشارية طب المخ والأعصاب والمتخصصة في علاج التهاب الجهاز العصبي المركزي، وأمراض المناعة الذاتية والصرع والصداع واعتلالات الأعصاب الطرفية.
والدكتور ريان حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ودرجة الماجستير في الصحة العامة من جامعة جون هوبكنز"Johns Hopkins University" بالولايات المتحدة الأمريكية، والبورد الكندي في أمراض النساء والولادة من جامعة مانيتوبا "Manitoba University" الكندية، وكذلك الزمالة الكندية في جراحة الأورام النسائية والروبوتية والمناظير المتقدمة من جامعة مونتريال "Montreal University " ، علاوة على حصوله على شهادة الإعتماد من اللجنة التعليمية لخريجي كليات الطب الأجنبية (ECFMG)، والكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا.
ويعمل الدكتور ريان كأستاذ مساعد في جامعة الملك عبد العزيز، ويمتلك خبرة مهنية تتجاوز 12 عاماً، إذ يقوم بتشخيص وعلاج حالات الحمل عالي الخطورة وإجراء العمليات القيصرية المعقدة، وكذلك علاج الأورام النسائية وإستئصال الألياف وأكياس المبيض باستخدام المنظار الجراحي والجراحة الروبوتية والمنظار، وكذلك يقدم رعاية طبية متخصصة في أمراض النساء والولادة والعناية التخصصية المتقدمة في مجالات الأورام النسائية.
أما الدكتورة سلوى المرابط فهي حاصلة على الزمالة البريطانية في أمراض التهاب الجهاز العصبي المركزي وأمراض المناعة الذاتية والتصلب المتعدد والأمراض ذات الصلة من المستشفى الملكي بلندن "Royal London Hospital"، وكذلك جامعة كوين ماري بلندن"Queen Mary University Of London" . كما انها حاصلة على الزمالة الفرنسية في طب أعصاب العيون، ولديها دبلوم جامعي في طب العيون العصبي من جامعة بيير "-Paris IV Pierre et Marie Curie University" بباريس، وكذلك حاصلة على درجة الماجستير في طب الصرع ودرجة الماجستير البحثية في علوم الأعصاب والتقنيات الحيوية، وسبق وأن عملت كأستاذ مشارك في طب الأعصاب بكلية الطب جامعة تونس المنار، واستشارية في مستشفى الرازي.
والدكتورة سلوى تمتلك خبرة تتجاوز الــ 10 أعوام، في علاج مشاكل التصلب العصبي المتعدد (التصلب اللويحي)، الصرع والصداع ومرض باركنسون والزهايمر واعتلالات الأعصاب الطرفية، كما أنها تعالج أمراض العيون العصبية، بما فيها التهاب العصب البصري، والقيام بإجراء وتفسير تخطيط كهربائية الدماغ لمراقبة النشاط العصبي وتشخيص الاضطرابات العصبية.