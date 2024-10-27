"أمانة الرياض" تواصل أعمالها لتعزيز سلامة جريان الأودية وإزالة العوائق والمخالفات

وفي التفاصيل، أسفرت أعمال الأمانة، التي شملت بلدية عرقة، عن إزالة التعديات في الأودية والشعاب داخل نطاق البلدية؛ إذ أُزيل مائة وسبعة وسبعون حوشًا عشوائيًّا للإبل والأغنام، ومائتان وأربعون غرفة جاهزة مخالفة، وثمانية وثلاثون مبنى غير نظامي، وتسعة عشر مخيمًا، وأربعة عشر مسلخًا.