"أمانة الرياض" تواصل أعمالها لتعزيز سلامة جريان الأودية وإزالة العوائق والمخالفات

أكملت أمانة منطقة الرياض أعمالها في تعزيز سلامة جريان الأودية، وتهذيب الشعاب والمساحات الفارغة في الأحياء والمناطق المحيطة بها، وذلك عبر الجولات التفتيشية المستمرة؛ بما يحقق سرعة التنفيذ، والتأكد من الامتثال، وضبط المخالفات.
وفي التفاصيل، أسفرت أعمال الأمانة، التي شملت بلدية عرقة، عن إزالة التعديات في الأودية والشعاب داخل نطاق البلدية؛ إذ أُزيل مائة وسبعة وسبعون حوشًا عشوائيًّا للإبل والأغنام، ومائتان وأربعون غرفة جاهزة مخالفة، وثمانية وثلاثون مبنى غير نظامي، وتسعة عشر مخيمًا، وأربعة عشر مسلخًا.
كما شملت الأعمال رفع ثلاثة أطنان من مخلفات البناء، وإزالة السيارات التالفة.
وتأتي أعمال أمانة منطقة الرياض المستمرة في المحافظة على البيئة والسلامة العامة للحد من التعديات، ورفع جودة الحياة في المدينة، والعمل على الاستدامة البيئية، والقضاء على العشوائية، بما يحقق استراتيجية الأمانة في بناء مدينة مستدامة، وتقديم خدمات مميزة للسكان؛ لتكون الرياض مزدهرة.