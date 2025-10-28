وزارة التعليم تتيح التقديم على الماجستير في تدريس اللغة الصينية لشاغلي الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية للحصول على درجة الماجستير في تخصص تدريس اللغة الصينية لغير الناطقين بها، وذلك للعام الدراسي 1447هـ - 1448هـ (2025-2026م).