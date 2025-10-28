وزارة التعليم تتيح التقديم على الماجستير في تدريس اللغة الصينية لشاغلي الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية للحصول على درجة الماجستير في تخصص تدريس اللغة الصينية لغير الناطقين بها، وذلك للعام الدراسي 1447هـ - 1448هـ (2025-2026م).
وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم عبر نظام “فارس” للخدمة الذاتية، مبينة أن فترة التقديم تبدأ اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2025م، وتستمر حتى 20 نوفمبر 2025م.
ودعت الوزارة الراغبين في الاطلاع على دليل الابتعاث والأسئلة الشائعة إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي: www.moe.gov.sa، للحصول على مزيد من التفاصيل حول متطلبات التقديم وآلياته.