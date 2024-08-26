مشروع "مواقف الرياض".. نقلة نوعية تسهم في تسهيل حركة المرور

يعد مشروع "مواقف الرياض" بمثابة نقلة نوعية في تنظيم المواقف العامة لتسهيل حركة المرور وتقديم حلول ذكية ومبتكرة لتنظيم وقوف السيارات.
ويعزز المشروع من النشاط الاقتصادي ضمن الجهود التي تبذلها أمانة منطقة الرياض لتحسين الحياة الحضرية.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء أكثر من 24 ألف موقف في الشوارع العامة والتجارية وإدارتها إضافة لأى تنظيم 140 ألف موقف في الأحياء السكنية.
ويسهم هذا التنظيم في وضع مواقف منظمة تسهل على المتسوقين والبائعين العثور على أماكن وقوف دون عناء.
ويهدف المشروع إلى تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعات مستدامة ولا تقتصر الشراكة على تطوير البنية التحتية بل تمتد لتعزيز المدن الذكية لجعل الرياض مدينة أكثر تنظيمًا وازدهارًا.