وزير العدل يوجِّه بإصدار 2317 رخصة محاماة

وكان وزير العدل قد أكد في لقاء سابق مع المحامين أن غاية الجهود التطويرية أن يكون المخرج العدلي بأعلى جودة، مشيرًا إلى أن وسائل تحقيق ذلك عديدة، أهمها التأهيل المهني, مؤكدًا أن المحامين شركاء وركن أساسي في المنظومة العدلية، وأساس من الأسس في البُعد المهني لتحقيق المستهدفات العدلية والضمانات كافة.