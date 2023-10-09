ولي العهد يبحث هاتفيًّا مع رئيس فلسطين حالة التصعيد العسكري في غزة

وقد أكد سمو ولي العهد أن السعودية تبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة؛ لوقف أعمال التصعيد الجاري، ومنع اتساعه في المنطقة، وتأكيد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وعدم استهداف المدنيين.