القبض على 3 مخالفين لصيد الكائنات الفطرية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

وأهابت القوات بالجميع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية المناطق، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة.