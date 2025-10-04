القبض على 3 مخالفين لصيد الكائنات الفطرية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

في إطار جهودها لحماية البيئة والتنوع الأحيائي، ألقت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي القبض على ثلاثة مواطنين وهم: محمد سعود السهلي، ونواف سعود السهلي، وسعد سعود السهلي، إثر ارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها داخل نطاق محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
وضبط بحوزتهم بندقيتان من نوع شوزن، وبندقيتان هوائيتان، و560 ذخيرة متنوعة، بالإضافة إلى 10 كائنات فطرية مصيدة. وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على أهمية الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تحظر صيد الكائنات الفطرية دون ترخيص. وأوضحت أن عقوبة الصيد دون ترخيص تبلغ 10,000 ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة 5,000 ريال، وتصل غرامة استخدام بنادق الشوزن دون ترخيص إلى 100,000 ريال، بينما تُفرض غرامة قدرها 5,000 ريال لصيد طائر الدخل دون ترخيص.
وأهابت القوات بالجميع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية المناطق، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة.