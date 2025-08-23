تعليق الدراسة الحضورية بمدارس "تعليم عسير"

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 1 / 3 / 1447هـ، الموافق 24 أغسطس 2025م، وتحويلها إلى "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي"، في جميع المدارس الواقعة ضمن حدود النطاق الأحمر، وذلك بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد بشأن استمرار الحالة المطرية.
وأوضح "تعليم عسير" أن الحالة المطرية مستمرة حتى الساعة الثانية فجرًا، مع توقعات بتجددها عند الساعة 11 صباحًا، مشيرًا إلى أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية.
وأضاف أن تعليق الدراسة يشمل جميع محافظات وقطاعات ومراكز المنطقة الواقعة ضمن النطاق الأحمر، باستثناء قطاعات بيشة وتثليث والأمواه وطريب والعرين، حيث ستستمر الدراسة فيها حضوريًا.