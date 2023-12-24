"الإحصاء" تحصل على جائزة التميز ضمن أفضل 10 جهات حكومية بالمملكة

في السياق ذاته تنفّذ الهيئة العامة للإحصاء، حاليًا مشروعًا طموحًا للتحوُّل الرقمي يستهدف الوصول إلى بنية تحتية تقنية عالية الجودة تنافس إقليميًّا وعالميًّا، وتطبّق أعلى المعايير الدولية التي تمارسها المؤسسات المتخصصة في البيانات والمعلومات الإحصائية، كما تسعى إلى تعزيز الإفادة من إصداراتها ومنتجاتها الإحصائية بالأساليب التقنية الأكثر سهولة ومرونة، وبما يحقّق وصول المتعاملين للبيانات الإحصائية واستعراضها وتحميلها، إضافةً إلى تصوير البيانات بطرق تسهم في فهم النتائج والمؤشرات الصادرة عن الهيئة.