بريدة.. جراحة نوعية تستبدل مفصلي الركبة لستينية وتعيد لها حركتها

وكشف تجمع القصيم الصحي، أن المريضة كانت تعاني احتكاكاً شديداً بالركبتيْن وتقوساً بالأطراف السفلية، إضافة إلى تشوّهات عظمية، ما أدى لصعوبة الحركة لديها وعدم قدرتها على المشي لمسافات متوسطة وطويلة، وبناءً على وضعها الصحي وبعد الاطلاع على نتائج الأشعة المقطعية وعمل الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة، قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي لها وتبديل مفاصل الركبة.