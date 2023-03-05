شركة "ثقة" تستعرض حلولها الذكية ضمن المؤتمر العدلي الدولي

وتأتي مشاركة ثقة عبر رعايتها الماسية للمؤتمر، من خلال جناح لها؛ لإبراز جهودها المتعلقة بالحلول الذكية الخاصة بالقطاع العدلي والخدمات العدلية، منها خدمة الموثّق التي تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت ومكان بجودة عالية ووقت قصير، وتقدم العديد من الخدمات التوثيقية، أبرزها الإفراغات العقارية، الرهن العقاري، وتوثيق الوكالات وذلك عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.