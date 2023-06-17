مناسبة توعوية تنظمها الأمم المتحدة.. مبادرة "السعودية الخضراء" تشارك في احتفالات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

وتهدف جهود المملكة في مجالي التشجير والحفاظ على المياه إلى حمايتها من تداعيات ظواهر التصحر والجفاف المتسارعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة حول العالم وزيادة الأنشطة البشرية، حيث تواصل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر معالجة شح المياه وتهديدات التصحر في جميع أنحاء المنطقة. وتتولى المبادرة مسؤولية تنفيذ برنامج استمطار السحب الأول في المملكة والذي تم إطلاقه في عام 2022م؛ بهدف زيادة الهطولات المطرية وتوفير مصادر مائية جديدة، بالإضافة إلى ذلك تعمل مشاريع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بصورة تدعم هدف زراعة الأشجار الخاصة بمبادرة السعودية الخضراء، حيث تهدف لزراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط خلال العقود القليلة القادمة. ويعادل هذا الرقم نسبة 5% من أهداف التشجير العالمية، كما أنه سيسهم في تخفيض مستويات الكربون العالمية بنسبة 2.5%.