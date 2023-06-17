مناسبة توعوية تنظمها الأمم المتحدة.. مبادرة "السعودية الخضراء" تشارك في احتفالات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

تحتفل مبادرة السعودية الخضراء باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، المناسبة التوعوية السنوية التي تنظمها الأمم المتحدة في 17 يونيو؛ بهدف تسليط الضوء على التأثيرات السلبية المستمرة التي تفرضها حالات شح المياه وتدهور الأراضي على حياة الإنسان حول العالم.
وستسلط المبادرة خلال شهر يونيو الضوء على التزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على البيئة المحلية من خلال تنفيذ حملة مستمرة على مدار الشهر، تهدف إلى زيادة الوعي حول جهود المحافظة على البيئة في المملكة، وتسليط الضوء على التأثيرات السلبية المستمرة.
وتدرك المملكة العربية السعودية الطبيعة المدمرة لظاهرة التصحر والجفاف وتأثيراتها السلبية في القطاع الزراعي والسكان، ومدى ضعف النظم البيئية والموائل الطبيعية التي تعتمد عليها الحياة الفطرية والأنواع النباتية والحيوانية المحلية في المملكة، وبالرغم من امتلاكها لواحد من أدنى المعدلات السنوية لهطول الأمطار في العالم، فتسعى لتنفيذ خطط تشجير طموحة تهدف لمكافحة ظاهرة التصحر على المدى الطويل. وستشهد هذه الخطط، التي تشكل واحداً من أصل ثلاثة أهداف رئيسية حددتها مبادرة السعودية الخضراء، بزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة خلال العقود القادمة، لتسهم بذلك في منع تآكل التربة وتقليل العواصف الرملية وإنشاء بيئات تسمح بازدهار التنوع البيولوجي.
وتشكل مسألة توافر المياه عاملاً أساسياً لنجاح جهود التشجير السعودية الطموحة، ومن أجل الحفاظ على الثروة المائية وتوفير مياه الري، تعمل مبادرة السعودية الخضراء على مكافحة شح المياه من خلال عدد من المبادرات الأساسية التي تسهم في تحسين استخدام المياه المعاد تدويرها في التطبيقات الزراعية، وضمان الأمن المائي من خلال زيادة الاعتماد على مياه السدود المعالجة في الري.
وتهدف جهود المملكة في مجالي التشجير والحفاظ على المياه إلى حمايتها من تداعيات ظواهر التصحر والجفاف المتسارعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة حول العالم وزيادة الأنشطة البشرية، حيث تواصل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر معالجة شح المياه وتهديدات التصحر في جميع أنحاء المنطقة. وتتولى المبادرة مسؤولية تنفيذ برنامج استمطار السحب الأول في المملكة والذي تم إطلاقه في عام 2022م؛ بهدف زيادة الهطولات المطرية وتوفير مصادر مائية جديدة، بالإضافة إلى ذلك تعمل مشاريع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بصورة تدعم هدف زراعة الأشجار الخاصة بمبادرة السعودية الخضراء، حيث تهدف لزراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط خلال العقود القليلة القادمة. ويعادل هذا الرقم نسبة 5% من أهداف التشجير العالمية، كما أنه سيسهم في تخفيض مستويات الكربون العالمية بنسبة 2.5%.
وتعد نسبة تتراوح بين 70% و90% من مساحة شبه الجزيرة العربية مهددة بالتصحر، حيث تفرض الأضرار الناجمة عن العواصف الرملية في الشرق الأوسط تكاليف تقدر بنحو 13 مليار دولار سنوياً على اقتصاد المنطقة، وعلى المستوى العالمي تتعرض سبل العيش الخاصة بأكثر من مليار شخص للمخاطر الناجمة عن تأثيرات التصحر.
ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين فقط إلى "جفاف" ما يصل إلى 30% من المساحات البرية على الأرض وتحولها إلى مناطق قاحلة، وتشير التقديرات الصادرة عن مؤسسة البنك الدولي إلى أن التكلفة التي يفرضها تدهور الأراضي على الاقتصاد العالمي تبلغ 85.7 تريليون دولار، ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة يمكن أن يفرض الجفاف تأثيرات سلبية على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم بحلول عام 2050م، وأظهرت الدراسات أن تواتر ومدة حالات الجفاف سجلت زيادة ملحوظة تقدر بحوالي الثلث منذ عام 2000م.
واتفق برنامج مبادرة السعودية الخضراء لمكافحة التصحر والجفاف في المملكة و"أرامكو" السعودية على مشروع تعاون لزراعة 100 مليون شجرة في جميع أنحاء المملكة خلال العقود القليلة القادمة، والتركيز على مكافحة ظاهرة التصحر في المملكة على المدى الطويل، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة المشتركة بين مبادرة السعودية الخضراء والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لزراعة 10 ملايين شجرة في 50 متنزهاً وطنياً حول المملكة، وزراعة 60 مليون شجرة أخرى في إطار مشروع الإدارة والتنمية المستدامة للغابات الذي تم إطلاقه بالتعاون مع المركز.
وتتعاون المبادرة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وإعادة تأهيله ضمن 26 موقعاً للمراعي حول المملكة، حيث من المقرر أن يتم إنجاز المشروع في عام 2030م، فيما سيعمل المشروع المشترك بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والسعودية الخضراء في محمية شرعان الطبيعية على استصلاح 100 هكتاراً من الأراضي لاختبار منهجيات التأهيل البيئي من الآن ولغاية عام 2030م.
وستشهد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية زراعة 600 ألف شجرة بحلول نهاية عام 2023م في إطار حملة للتشجير، وتتولى هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مسؤولية قيادة هذه المبادرة، لعمل دراسة مشتركة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا على استقصاء التهديدات التي تتعرض لها غابات الطلحيات (الأكاسيا) في المملكة، وذلك بهدف مكافحة وإدارة نبات الهدال وحالات الموت المرتبطة بالحشرات، ومن المتوقع أن تنتشر نتائج الدراسة خلال العام الجاري.
أما عن إستراتيجية استدامة الرياض – وهي مبادرة داعمة لمبادرة السعودية الخضراء أطلقتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتهدف إلى إعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الصحي بنسبة 100% في المدينة بحلول عام 2030م، فيما ستقوم مبادرة السعودية الخضراء والمؤسسة العامة للري بإنشاء تسع محطات ضخ بهدف زيادة استخدام موارد المياه المتجددة في القطاع الزراعي بالمملكة بحلول عام 2025م .
وتعمل مبادرة تشجير المساجد التي أطلقتها مبادرة السعودية الخضراء بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف ومروج على زراعة 30 ألف شجرة في محيط 100 مسجد بحلول نهاية عام 2023م، وسيتم ريّها باستخدام المياه الرمادية المعالجة، والتعاون مع المؤسسة العامة للري لزيادة استخدام مياه السدود في الأغراض الزراعية، وبحلول عام 2030م سيتم استخدام 80 مليون متر مكعب من مياه السدود المعالجة في الأغراض الزراعية، مما يسهم في زيادة معدل إعادة استخدام المياه بنسبة 8%.
والتزمت المملكة العربية السعودية بتوليد 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030م، وتوجه مبادرة السعودية الخضراء مجموعة من البرامج والمشاريع الطموحة لتقليل الانبعاثات، بما في ذلك الاستثمار في مصادر جديدة للطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير برنامج لاحتجاز الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى التزامها بزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي؛ بهدف استعادة المساحات الطبيعية الخضراء. ومن شأن هذه الجهود التي تشمل جميع فئات المجتمع أن تسهم في استعادة الوظائف البيئية الحيوية، وتحسين جودة الهواء، وتقليل العواصف الرملية، وغيرها الكثير.
وفي إطار مبادرة السعودية الخضراء، التزمت المملكة العربية السعودية بحماية 30% من مناطقها البرية والبحرية وتعمل بالشراكة مع منظمات دولية رائدة، مثل "الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة"، على حماية واستعادة النظم البيئية الطبيعية والمساحات الطبيعية الخلابة في المملكة.