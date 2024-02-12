تقرير: قيمة صفقات العقار في "الشمالية" خلال 2023 بلغت 300 مليون ريال

وأشار التقرير أن قيمة صفقات العقار السكنية استحوذت على حوالي 78.4 % من إجمالي قيمة صفقات العقار بمنطقة الحدود الشمالية حيث بلغت حوالي 235 مليون ريال بعدد 2377 صفقة تمثل حوالي 85.1 % من إجمالي أعداد الصفقات بالمنطقة، مشيرة إلى أن قيمة صفقات العقار التجارية استحوذت على حوالي 21.3 % من إجمالي قيمة صفقات العقار بالمنطقة، حيث بلغت حوالي 63.8 مليون ريال بعدد 405 صفقات تمثل حوالي 14.5 % من إجمالي أعداد الصفقات بالمنطقة.