رمضان في "مدينة الحرير".. قلب آسيا النابض فتحها "قتيبة" واحتلها القياصرة وعادت منارة للإسلام

هي قلب طريق الحرير العظيم بين الصين وأوروبا، وتقع بين نهري سيحون وجيحون، ويعني اسمها مدينة الحجر، واسمها مركب من كلمتي طاش بمعنى الحجر وقند بمعنى مدينة أي مدينة الحجر. ولم يبق من المدينة القديمة إلا القليل من التراث المعماري بعد الزلزال الذي ضربها عام 1966.