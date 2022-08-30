"المرئي والمسموع" و"ذوي الإعاقة" تتعاونان لتطوير خدمات المحتوى

وقّعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات الإعلامية، وتحفيز الجهات الإعلامية لتقديم ما يخدمهم، كذلك مواءمة المحتوى مع الإعاقات الحسية.