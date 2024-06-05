هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن برنامجها الوثائقي "عرفة منبر الأرض"

يكشف البرنامج سيرة 14 خطيبا بارزا على مدى 100 عام، مستقصيًا عن المحطات التي شكلت فارقًا في رحلته لاعتلاء منبر "نمرة" ونيل شرف إلقاء الخطب عليه، ويُطلع المشاهد على جوانبهم الشخصية، لاكتشاف ما وراء الكلمات الرنانة على هذا المنبر، كاشفًا في كل حلقة عن السيرة التوثيقية والتحديات التي تمت موجهاتها للوصل إلى أهم الخطب، موضحًا جوانب مختلفة وجديدة من حياة الخطباء لم يسبق التطرق لها، وستكون الحلقات الوثائقية متضمنة لقاءات من المحيط الخاص بالخطباء ممن عاصروهم، لتضفي المزيد من المعلومات الهامة في رحلة الإخلاص والكفاح والمثابرة في سبيل إيصال الرسالة المحمدية على هذا المنبر لكافة أنحاء العالم.