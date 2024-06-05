هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن برنامجها الوثائقي "عرفة منبر الأرض"

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن إنتاج برنامجها الوثائقي الجديد "عرفة منبر الأرض" الذي يأتي متزامنًا مع "يوم عرفة " باعتباره الحج الأعظم، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة" حيث يأتي البرنامج مواكباً لشعيرة الحج وعاكسًا لروحانية الأيام الفضيلة في أكبر تظاهرة دينية إسلامية، يركز البرنامج على خطباء يوم عرفة، وينقل المشاهدين إلى جوهر رحلتهم الروحية والإيمانية على نهج خير خلق الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
يكشف البرنامج سيرة 14 خطيبا بارزا على مدى 100 عام، مستقصيًا عن المحطات التي شكلت فارقًا في رحلته لاعتلاء منبر "نمرة" ونيل شرف إلقاء الخطب عليه، ويُطلع المشاهد على جوانبهم الشخصية، لاكتشاف ما وراء الكلمات الرنانة على هذا المنبر، كاشفًا في كل حلقة عن السيرة التوثيقية والتحديات التي تمت موجهاتها للوصل إلى أهم الخطب، موضحًا جوانب مختلفة وجديدة من حياة الخطباء لم يسبق التطرق لها، وستكون الحلقات الوثائقية متضمنة لقاءات من المحيط الخاص بالخطباء ممن عاصروهم، لتضفي المزيد من المعلومات الهامة في رحلة الإخلاص والكفاح والمثابرة في سبيل إيصال الرسالة المحمدية على هذا المنبر لكافة أنحاء العالم.
يذكر أن هذا البرنامج الوثائقي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع شركة "أوج ستوديوز" التابعة لمجموعة "ميديا تيرتلز"، والذي يعرض على القناة السعودية يوميا الساعة السادسة والنصف مساء
متزامنا مع ظهوره على منصة شاهد وأكثر من 100 منصة رقمية تابعة للهيئة.
في هذا السياق أكد سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي حرص الهيئة على ملامسة الجوانب الروحانية واستشعار القدسية الزمانية لموسم الحج، عبر إنتاج برامج روحانية في هذه الأيام الفضيلة، بمحتوى شامل ونوعي وموجه للعالم الإسلامي، انطلاقاً من دور المملكة الريادي كونها عمق العالم الإسلامي في أيام الحج الفضيلة، ومن منطلق الاهتمام بإبراز الأعلام الإسلامية ممن أحدثوا أثرًا بارزا.
وأضاف الحارثي "أن شعيرة الحج تحظى باهتمام عالي من القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتتحتم علينا أدوارنا الإعلامية بتكثيف التغطية الإعلامية لهذه الجهود باعتبار البرنامج نقطة من بحر جهودنا في الهيئة لتقديم دورة برامجية خاصة لموسم حج1445 على المستوى الإذاعي والتلفزيوني والتي تحظى بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ويقوم عليها الطاقات السعودية المبدعة والمتألقة.